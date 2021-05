Morreu o ator Cândido Ferreira

R.N.C. e C.F. Hoje às 19:40, atualizado às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator Cândido Ferreira morreu esta quarta-feira, vítima de cancro, sabe o JN.

Cândido Ferreira, pai do realizador Ivo Ferreira, foi fundador do grupo de teatro "O Bando" e colaborou com várias companhias, entre elas o Teatro Experimental do Porto, a Cornucópia e os Artistas Unidos.

Além do teatro, o ator participou em inúmeras novelas e séries de televisão como "Conta-me Como Foi" da RTP e "Laços de Sangue" da SIC. A carreira fez-se largamente também no cinema em filmes como "Adão e Eva" (1995), "Camarate" (2000) e "Tabu" (2012).