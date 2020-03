JN/Agências Hoje às 09:53 Facebook

O cantor de música "country" Kenny Rogers morreu, este sábado, em sua casa, aos 81 anos, disse o seu representante, Keith Hagan.

Ator e compositor de êxitos como "The Gambler", "Lucille", "Lady" ou "Islands in the Stream", Kenny Rogers morreu na sua casa, em Sandy Springs, Geórgia, segundo a agência Associated Press.

O músico estava sujeito a cuidados hospitalares e morreu de causas naturais, acrescentou a mesma fonte.

Ao longo de vários anos, o artista atuou em dueto com Dolly Parton, com quem percorreu vários países em digressão.