Morreu o desenhador italiano Enzo Facciolo

F. Cleto e Pina Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Autor foi o responsável pela definição gráfica de Diabolik

Natural de Milão, onde nasceu a 2 de Outubro de 1931, o desenhador italiano Enzo Facciolo morreu este sábado naquela mesma cidade, contava 89 anos. Será recordado para sempre como o autor que definiu a imagem gráfica de Diabolik, como ainda hoje o conhecemos, contribuição fundamental para o sucesso da personagem.

Antes disso, depois de frequentar a Scuola d'Arte al Castello Sforzesco, fundou um estúdio de animação, tornando-se de seguida colaborador dos irmãos Pagot, criando curtas-metragens e filmes publicitários. A sua chegada à banda desenhada acontece em 1959, na série " Clint Due Colpi".

Quatro anos depois, chegava finalmente a sua oportunidade com "Diabolik", na décima edição do misterioso herói dos fumetti, na época prestes a revelar-se um fracasso.

"L'impiccato" ("O enforcado") seria a primeira história desenhada por Facciolo, que se baseou nos actores Robert Taylor e Grace Kelly, para definir o visual dos protagonistas, Diabolik e Eva Kant. Foi também o responsável pela caracterização do seu porte atlético e das suas expressões faciais típicas, em especial o "olhar gelado", bem como pela definição do traje escuro justo ao corpo e da sua característica máscara sobre os olhos.

Curiosamente, no episódio citado, o protagonista usa constantemente máscaras com rostos de outras personagens, uma das suas imagens de marca, pelo que Facciolo só desenhou o seu verdadeiro rosto na edição seguinte. Manter-se-ia na série durante 16 anos, até 1979, quando decidiu dedicar-se à publicidade, através dos "Ronne Bonder. Studio", contando-se entre os seus trabalhos a criação da simpática personagem "Calimero", em colaboração com o designer gráfico e pintor Elio Silvestri.

Mais tarde, em 1998, regressaria à equipa de "Diabolik", onde se manteve durante mais uma década, tendo no total participado em 245 episódios do ladrão e cavalheiro, especialista em golpes espectaculares e de grande valor pecuniário, criado pelas irmãs Angela Giussani e Luciana Giussani, fundadoras da editora Astorina. Como adversário eterno - e pontualmente aliado - Diabolik tem o inspector Ginko, decorrendo boa parte das histórias na cidade fictícia de Clerville.

PUB

As aventuras de "Diabolik", que já ultrapassam as oito centenas de episódios, são publicadas mensalmente em Itália, em volumes de uma centena de páginas, formato de bolso e baixo preço, sendo a personagem um dos maiores êxitos da BD popular italiana, no seu auge só comparável às vendas do western Tex, da Sergio Bonelli Editore.

Apesar de nunca ter tido edição portuguesa, "Diabolik" chegou a estar presente nas bancas e quiosques nacionais em edições brasileiras.

Depois de uma primeira experiência em 1968, "Diabolik" tem agendado para Dezembro próximo o regresso ao grande écrã, num filme dirigido por Manetti Bros e protagonizado por Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (inspector Ginko).