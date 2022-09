Morreu o escritor espanhol Javier Marías aos 70 anos

JN Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Romancista autor de "Berta Isla" estava internado com uma pneumonia. Tinha 70 anos.

O escritor espanhol Javier Marías morreu neste domingo, aos 70 anos, confirmou o ministro da Cultura de Espanha, Miquel Iceta. Morreu este domingo de manhã num hospital de Madrid, segundo o jornal ABC, devido a complicações relacionadas com uma pneumonia que o deixara acamado há mais de um mês.

O romancista é considerado dos escritores mais importantes da língua espanhola, sendo autor de obras como "Berta Isla", "Os Enamoramentos", "Alma perdida", "As coisas que perdemos no fogo" ou "O homem sentimental", com que ganhou o Prémio Herralde.

PUB

Filho do filósofo Julián Marías, o autor madrileno publicou o seu primeiro romance -- "Os domínios do lobo" -- em 1971. Autor de mais de 15 romances e vários livros de contos, editou em março de 2021 o seu 16.º romance, "Tomás Nevinson"

Em dezembro de 2021, o escritor espanhol foi eleito membro internacional da Royal Society of Literature, instituição de solidariedade do Reino Unido, que se dedica à promoção da literatura.

Em 15 de agosto, a editora Alfaguara tinha confirmado à agência espanhola EFE que o escritor sofria de uma doença pulmonar, da qual se encontrava a recuperar.