Morreu o músico e ator Meat Loaf

Morreu o cantor e ator norte-americano Meat Loaf. Tinha 74 anos.

Meat Loaf morreu ontem, 20 de janeiro, confirmou a família. Tinha 74 anos. "É com o coração destroçado que anunciamos que o incomparável Meat Loaf morreu durante a noite, com a mulher Deborah ao lado. As filhas, Pearl e Amanda, e amigos próximos acompanharam-no ao longo das últimas 24 horas", lê-se no Facebook do músico e ator norte-americano.

Com uma carreira que se estendeu por seis décadas, Meat Loaf vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o Mundo e participou em mais de 65 filmes, incluindo "Clube de Combate", "Focus" e "Rocky Horror Picture Show", recorda o Facebook do músico e ator.

"Bat Out of Hell" mantém-se como "um dos 10 álbuns mais vendidos de todos os tempos", lê-se na página oficial do cantor no Facebook, que deixa uma mensagem aos fãs. "Sabemos o quanto significava para tantos de vós e agradecemos do fundo do coração o apoio e o amor que nos transmitem quando passamos por estes tempos de dor pela perda de um artista inspirador e um bom homem".

Numa mensagem em que agradecem aos fãs que entendam a necessidade da família de privacidade nesta altura, a família de Meat Loaf termina o "post" com um mantra da vida do músico. "Do coração dele para as nossas almas... nunca deixem de rockar."

Meat Loaf nasceu Michael Lee Aday em Dallas, nos EUA, a 27 de setembro de 1947. O nome artístico, em português, significa rolo de carne, um prato feito com carne picada enrolada e levada ao forno e muito apreciado nos EUA.

Contou o músico, ator e produtor norte-americano que o nome artístico tem dois pais: o progenitor biológico, um veterano da II Guerra Mundial com problemas de alcoolismo que lhe chamou "carne", devido à cor avermelhada que Michael apresentava quando nasceu e que manteve durante mais tempo do que o habitual. A segunda parte do nome chegou mais tarde, quando um treinador lhe chamou "rolo de carne".

Foi com este nome e alma que iniciou a carreira de músico, aos 20 anos, em Los Angeles, com a banda "Meat Loaf Soul". Uma carreira com arranque difícil para o músico. Recusado por várias editoras discográficas, conseguiu editar, com a ajuda da mulher, que trabalhava como manager de Bob Dylan e Janis Joplin o álbum que ninguém queria, "Bat Out of Hell", ainda hoje um dos mais vendidos da história da música, com mais de 43 milhões de cópias vendidas.