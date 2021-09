Músicos portugueses premiados em Viena

JN Hoje às 17:02 Facebook

Os músicos portugueses André Baleiro e Pedro Costa foram galardoados no prestigiado concurso internacional Helmut Deutsch Lied Competition que decorreu em Viena, na Áustria.

Considerados dois dos mais promissores músicos da nova geração, André Baleiro e Pedro Costa confirmaram as credenciais na edição deste ano do Helmut Deutsch Lied Competiti., concurso cimeiro do género que é presidido pelo pianista Helmut Deutsch.

O duo apresentou-se no concurso com um repertório que se focou nos compositores austríacos F. Schubert, H. Wolf, G. Mahler e A. Zemlinsky, tendo conquistado a preferência do júri. O barítono Pedro Costa ficou em segundo lugar na categoria de canto e Pedro Costa venceu o concurso de piano.

Apesar de jovens, ambos os músicos já têm um currículo recheado. A residir em Viena, Pedro Costa já se apresentou a solo com as orquestras Metropolitana, Sinfónica Portuguesa, Cascais e Oeiras, entre outras, além de ter obtido diversos prémios nos concursos "Interpretação do Estoril", "Prémio Jovens Músicos", "Louis Spohr Lied Competition" e o prémio Helena Sá e Costa.

Conclui os estudos superiores no Conservatório Real de Bruxelas com Piet Kuijken e especializou-se em interpretação de Lied com Julius Drake e Joseph Breinl na Universidade de Artes de Graz, Áustria. Atualmente, é Senior Lecturer na mesma universidade.

O barítono André Baleiro conquistou o segundo lugar Foto: Direitos reservados

Por sua vez, André Baleiro já ganhou o Concurso Internacional Robert Schumann, em Zwickau, na Alemanha, e o Concurso de Canto Lírico da Fundação Rotária Portuguesa, em Lisboa.

Na sua formação constam passagens pela Escola Superior de Música de Lisboa, e Universidade das Artes, em Berlim, onde teve como tutores Siegfried Lorenz, Axel Bauni e Eric Schneider.