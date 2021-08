Netflix aumenta preços em Portugal, mas não é a única

Érica Mesquita Hoje às 16:44 Facebook

A plataforma de streaming Netflix aumentou o custo dos seus planos em Portugal. A Disney+ e a Amazon Prime já tinham feito o mesmo.

A Netflix anunciou este mês um aumento do valor dos planos disponíveis no mercado nacional. A plataforma de streaming tem vindo a aumentar o preço das mensalidades em vários países, como nos Estados Unidos e no Brasil. Portugal também não escapou.

O plano Standard aumenta 1 euro, passando para 11,99 euros por mês. O plano Premium, o serviço que permite assistir a conteúdos em quatro dispositivos em simultâneo, passa dos 13,99 euros para 15,99 euros por mês. O plano base é o único que não sofre alterações. A mesalidade mantém-se nos 7,99 euros.

Os aumentos vão aplicar-se aos novos subscritores de imediato e estender-se aos subscritores atuais, que veem a sua fatura subir nas próximas semanas.

"Os subscritores atuais serão notificados por e-mail e através da aplicação da Netflix um mês antes de os novos preços lhes serem aplicados. O calendário exato dependerá do ciclo de faturação específico de cada subscritor", pode ler-se no comunicado divulgado pela Netflix.

Investimento na produção nacional

A plataforma de streaming justifica a subida de preços com o investimento feito na melhoria dos conteúdos e da própria plataforma e com o investimento na produção nacional, como é o caso da série Glória, com produção da SP Televisão e da RTP. Ainda este ano, foi lançada uma convocatória da Netflix em parceria com a Academia Portuguesa do Cinema, aberta a mulheres, realizadoras, guionistas ou produtoras portuguesas.

"Continuamos a investir em grandes histórias de Portugal e de todo o mundo para proporcionar o melhor entretenimento a todos os nossos espectadores. As nossas alterações de preços refletem esta abordagem. Oferecemos uma gama de planos para que as pessoas possam escolher aquele que melhor lhes convém, assegurando que o maior número possível de pessoas possa desfrutar do nosso conteúdo", argumenta a Netflix.

No entanto, um relatório do analista Steven Cahall, do banco Wells Frgo, lançado pelo site "The Hollywood Reporter", defende que este não será o verdadeiro motivo para o aumento de custo nos variados países.

O analista afirma que o aumento das receitas da Netflix está a começar a depender mais do aumento do preço dos planos do que do crescimento do número de assinantes, que já são mais de 200 milhões em todo o mundo.

A Netflix não foi a única plataforma de streaming a aumentar o custo das mensalidades nos últimos tempos. O Disney+ aumentou os preços apenas três meses depois de ter chegado a Portugal, subindo de 6,99 euros para 8,99 euros por mês.

E a Amazon Prime também optou por aumentar o seu preço ao fim de um mês. Todos os seus serviços têm agora um custo de 5,99 euros, tendo verificado o aumento de dois euros no mês de junho.

A HBO mantém-se sem alterar os seus valores, contudo, a chegada da HBO Max ao nosso país prevê também uma subida dos custos.