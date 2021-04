Hoje às 11:38 Facebook

Celebra-se internacionalmente a 8 de abril o Dia dos Ciganos, em homenagem ao Primeiro Congresso Romani, celebrado em Londres em 1971. Há 50 anos foi instituída a primeira bandeira e hino romani. É também o dia escolhido para o anúncio de que Nininho Vaz Maia, cantor português de etnia cigana, vai lançar o seu primeiro disco, depois de numerosos temas no YouTube e participações televisivas.

A mistura aflamencada e pop de Nininho Vaz Maia, cantada em português e em espanhol, já contabilizou 25 milhões de visualizações no YouTube e outros tantos milhões nas plataformas de streaming. O tema que o lançou, "Cola-te a mim", será amanhã lançado em espanhol, com o nome "Pegate a mi", e já está disponível no YouTube.

Este funcionará como o primeiro single de um álbum de estreia que deverá ser lançado na segunda metade deste ano.

O cantor explicou em comunicado : "Sempre quis fazer uma versão em espanhol com esta música, já que tenho um grande número de fãs que me seguem desde Espanha e dar início a este novo projeto, um álbum de originais, com a positividade que esta canção me transmite é sem dúvida uma certeza e acima de tudo uma decisão tomada com muito carinho. Quanto ao videoclipe, quis que fosse algo muito simples, no qual mostro a minha equipa, o estúdio onde trabalho e a boa energia e naturalidade que estão por trás de todas as minhas músicas".

Os primeiros temas que gravou e partilhou via YouTube ("Quiero bailar", "Soy gitano", "Não sou perfeito", "Saudade") foram integrados em telenovelas. Além disso, a personagem Rony, da novela "A herdeira", da TVI, foi inspirada na sua própria figura.



Nininho Vaz Maia lançou em fevereiro de 2020 "El tiempo", tema que contou com a participação de Prodígio, numa fusão entre flamenco e rap.