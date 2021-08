Nirvana processados por pornografia infantil devido à capa do álbum "Nevermind"

Ana Matos Hoje às 10:07 Facebook

Spencer Elden, fotografado em bebé para a capa de um álbum dos Nirvana, interpôs uma ação em tribunal, onde acusa a banda de exploração sexual infantil e pornografia infantil, devido à utilização da sua imagem em "Nevermind", lançado em 1991.

Os membros dos Nirvana e os herdeiros de Kurt Cobain estão a ser acusados de violação de leis federais de pornografia infantil e de exploração sexual infantil. A acusação foi feita por Spencer Elden, o bebé que dá imagem à capa do icónico álbum de 1991.

Num processo que também envolve o fotógrafo Kirk Weddle e as editoras discográficas envolvidas na gravação do álbum, Spencer Elden alega que sofreu de "danos para toda a vida" pela utilização da sua imagem sem autorização, uma vez que tinha apenas quatro meses. Além disso, argumenta também que os seus tutores não "autorizaram o uso de qualquer imagem do Spencer ou da sua semelhança", nem a comercialização da sua imagem para pornografia infantil.

De acordo com a "Pitchfork", Elden também acusa a banda da distribuição de materiais privados sexualmente explícitos.

Spencer Elden pretende receber uma indemnização, uma ordem formal para proibir todas as partes de continuarem os "atos e práticas ilegais" descritos e um julgamento por um júri.

"A verdadeira identidade e o nome legal de Spencer estarão sempre ligados à exploração sexual comercial que ele experimentou como menor, que foi distribuída e vendida em todo o mundo desde que era bebé até ao dia de hoje", lê-se no processo.

Kirk Weddle, fotógrafo responsável pela capa, era amigo do pai de Spencer Elden e foi através desta amizade que o jovem acabou por fazer parte da capa do álbum, reconhecida mundialmente por ter um bebé debaixo de água de 1991.

O jovem recriou a capa várias vezes ao longo dos anos, mas admitiu, numa entrevista à GQ Austrália em 2016, que ficou insatisfeito por fazer parte da obra de arte dos Nirvana.