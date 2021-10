Nobel da Literatura 2021 para Abdulrazak Gurnah

JN Hoje às 12:01 Facebook

A Academia sueca atribuiu, esta quinta-feira, o Nobel da Literatura a Abdulrazak Gurnah.

O escritor da Tanzânia, que vive no Reino Unido, foi distinguido pela exploração dos "efeitos do colonialismo e o destino dos refugiados no fluxo entre culturas e continentes."

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah "for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents." pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Abdulrazak Gurnah publicou dez romances e vários contos. Segundo sublinha a Academia Nobel, o tema da "disrupção dos refugiados percorre a sua obra".

Nascido em 1948, na ilha de Zanzibar, chegou a Inglaterra como refugiado no final dos anos 60. Já está reformado, mas até há pouco tempo era professor de Inglês e de Literatura pós-colonial na universidade de Kent.

Começou a escrever aos 21 anos.

Trata-se do 114.º Nobel da Literatura, que é entregue desde 1901.