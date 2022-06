O compositor português do século XVI que põe o Reino Unido em polvorosa

"Durante centenas de anos, o notável Vicente Lusitano foi esquecido. Mas agora, finalmente, tanto a sua música como a sua história estão a ser de novo escutadas." Artigos publicados na BBC e em "The Guardian" estão a trazer o compositor português do século XVI para a ribalta.

Durante a pandemia, dois amantes da música renascentista descobriram separadamente Vicente Lusitano. E estão a fazer concertos e a lançar gravações do seu trabalho. Enquanto isso, uma nova peça que reimagina uma composição do português está atualmente em digressão pelo Reino Unido.

O grupo vocal The Marian Consort vai lançar um álbum no outono com música de Lusitano. O coletivo britânico também se uniu à organização Classical Remix para criar uma instalação sonora, intitulada "Lusitano remixed", para galerias de arte e salas de concertos no Reino Unido. No contexto da instalação, o cantor de ópera e compositor Roderick Williams foi contratado para escrever a sua própria resposta à "Inviolata" de Lusitano. Em oito altifalantes dispostos em círculo, um para cada cantor, com o intuito de gerar uma experiência imersiva, fez a sua primeira experiência na Capela Samuel Worth, em Sheffield.