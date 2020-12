O melhor de 2020 nas artes plásticas

Hoje às 19:39 Facebook

O artista Avelino Sá, a pintora Ana Vidigal e o galerista Nuno Centeno revelam as exposições que mais os inspiraram em 2020.

Das instituições de referência às galeria independentes geridas por artistas, de obras monumentais a recolhas históricas, de mostras no Porto e em Lisboa a apresentações essenciais salpicadas pelo país restante, três nomes incontornáveis das artes nacionais revelam os respetivos caminhos expositivos ao longo de 2020.

AVELINO SÁ, artista

Fuck art, let's eat

Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante

Organizada pela Galeria Fernando Santos, a mostra reuniu obras de cerca de 30 artistas desafiados a produzirem trabalhos sob a temática da ligação entre arte e gastronomia, independentemente da sua visão acerca do tema, ou da técnica/ material utilizado. Partindo do denominador comum entre estas duas áreas - a criatividade - os artistas foram desafiados a dar a sua visão da gastronomia através da arte. Entre obras com referências diretas às naturezas mortas setecentistas e outras visões menos comuns, foi possível ver nesta mostra como diferentes artistas perceberam a temática e como a abordam.

A mostra contou com a presença de nomes maiores do panorama artístico nacional, naquela que será mais uma iniciativa acerca desta frutífera relação entre as duas áreas de criação.

Deslaçar um tormento

Louise Bourgeois

Museu de Serralves, Porto

Uma das artistas mais importantes do século XX e do início do século XXI, que nos mostra esculturas, livros, desenhos, têxteis e instalações arquitetónicas, onde a confrontação dos opostos se torna evidente - masculino/feminino, passivo/ativo, arquitectura/corpo, amor/ódio. O seu trabalho exprime emoções universais. O impacto das nossas interações com os outros reflete-se nas suas obras, obrigando o observador a confrontar-se com as suas emoções.

Traumas de infância, a figura do pai e da mãe e a oposição entre os sexos são temas presentes nesta mostra a não perder, que uma das mais originas e influentes artistas do Mundo, numa rara oportunidade, nos dá a pensar. Círculos, espirais, serpentes, árvores e flores, fios que enrolam e desenrolam as recordações da sua infância, são registados como notas de música no seu imaginário.

Descontinuando

Nikias Skapinakis

Galeria Fernando Santos, Porto

Pinturas a preto e branco e a cores ou a pintura como pensamento. Uma das imperdíveis exposições de 2020.

O virtuosismo técnico aliado à delicadeza dos motivos convive com igual intensidade no figurativo e no abstrato da obra de Nikias, um nome incontornável da arte dos séculos XX e XXI.

"Descontinuando", a última exposição em vida do artista, não nos deixou indiferentes. Óleos e desenhos a preto e branco intervalam o cromatismo que identifica o seu trabalho que teve início nos anos 50.

Nesta exposição Nikias limpa tudo o que é acessório, que distrai a contemplação do essencial e retira-lhe tudo o que é artificio, a cor, dando-nos a ver pinturas sóbrias que guardam apenas a presença dos gestos essenciais. "No final, é o tempo que gere a contemporaneidade."

Lanhaslândia

Fernando Lanhas

Galeria Quadrado Azul, Porto

Fernando Lanhas, conhecido como o percursor do abstracionismo em Portugal, cuja cartografia nos conduz pela arquitetura, cosmologia, astronomia, arqueologia, museologia, poesia e arte.

Com curadoria de Miguel von Hafe Pérez (MvHP), esta magnifica exposição mostra-nos entre muitas outras coisas o fazer artístico e a constante curiosidade estética e cientifica patentes em desenhos inéditos, pinturas raramente vistas, seixos pintados, sonhos fotocopiados, anedotas publicadas n'"O Primeiro de Janeiro" entre 1946 e 1950, etc.

"O Lanhas que toca, mede, mapeia e divulga. O Lanhas que levita na ação poética, no escrutínio plástico, na densidade quase minimal da palavra precisa, da pintura elementar, rigorosa e modernamente universal." (MvHP)

Na sua busca incessante pelas origens coloca-nos perante a sua própria interrogação: "O que é isto tudo?"

A roving gaze - Um olhar inquieto

Cabrita

Museu de Serralves, Porto

Uma única obra de grande escala e forte pendor autobiográfico. Uma instalação composta por 100 estruturas metálicas que suportam objetos, documentos, desenhos, fotografias de obras de sua autoria desde 1999 e dispostos labirinticamente no espaço.

Trata-se de uma obra única que convoca uma multiplicidade de momentos e coisas, uma revisitação intensa, labiríntica e caótica de um conjunto de referências que o artista foi guardando ao longo do tempo, "um convite ao visitante para um caminho sem destino".

Com curadoria de Marta Almeida, é talvez a exposição mais insólita e extraordinária de 2020. Um verdadeiro labirinto de informação. Cada objeto está carregado de poesia e conta uma parte da história da vida de Cabrita Reis. "Nenhuma obra de arte nasce de algo que não seja a experiência de vida do artista".

ANA VIDIGAL, pintora

Válido para todas as minhas escolhas: eu sou uma pintora e não crítica de arte. Dito isto:

A exposição do Gabriel (Abrantes), Melancolia programada (no MAAT, em LIsboa), pela inteligência da interligação entre o cinema e a pintura. A maravilhosa capacidade de fundir em termos imagéticos e formais Paul Cézanne e a "Rua Sésamo". A utilização de técnicas digitais que resultam na execução clássica da pintura.

A exposição da Gabriela (Albergaria) na Culturgest, em Lisboa, A natureza detesta linhas retas. A coerência de um percurso. O prazer de ver num só espaço obras que só conhecia individualmente ou por reprodução. Alguém com uma fortíssima consciência do presente palpável, buscando soluções para um futuro incerto, que a arte tenta modificar.

A exposição do Hugo (Brazão), Out of sight out of mind, (na Balcony, em Lisboa), pelo deleite visual da forma. A plasticidade dos materiais utilizados, a leveza dos panos numa forte capacidade mental de fundir a mensagem com a imagem. Uma luz ao fundo do túnel em tempos tão conturbados.

A exposição do Pedro (Casqueiro), "Pinturas Rupestres" na Galeria Miguel Nabinho, em Lisboa. O saber da pintura. Porque é sempre um prazer observar (e aprender) com aquele que considero o melhor pintor português da geração de 80, que vai mostrando que a pintura é um continuar de aprendizagem, construída com labor e perseverança, fiel a um principio, neste caso talvez ao prazer de executar.

A exposicão do Nuno (Nunes-Ferreira) A palavra, no Convento de São Francisco em Coimbra, que não consegui ver ao vivo, mas acompanhei todo o processo criativo. O rigor histórico, o rigor estético, a solidão do trabalho individual sobre a comunicação coletiva (as palavras). A contextualização da língua portuguesa no imagético estético da arte contemporânea, a simplicidade de conjuntos de letras que explodem e ocupam totalmente um gigantesco espaço físico.

NUNO CENTENO, galerista

1. O sol não se move, capitulo 35

R.H. Quaytman

Museu de Serralves, Porto

16 de outubro 2020 - 21 de fevereiro 2021

Uma das melhores exposições que vi sobre a prática da pintura e a forma como nós nos relacionamos com a imagem. O espaço onde a imagem surge, a arquitetura e o campo aberto de possibilidades para a pintura de hoje, esta exposição é muito coerente e sensorialmente estimulante. Visita obrigatória!

2. Que horas são que horas: uma galeria de histórias

Uma exposição sobre a paisagem histórica das galerias de arte no Porto

Galeria Municipal do Porto

Curadoria: José Maia, Paula Parente Pinto, Paulo Mendes

17 de dezembro 2020 - 14 de fevereiro 2021

Esta é uma interessante e importante exposição que analisa os últimos anos das galerias de arte na cidade do Porto. Serve como ponto de partida a futuras exposições ou estudos sobre o tema. As galerias de arte desempenham um importante papel na construção de memoria cultural da cidade.



3. Terra quente

Artistas: Sara Rodrigues com Rodrigo B. Camacho

Sismógrafo, Porto

17 de outubro 2020 - 14 de novembro 2020

Sobre o espaço: plataforma independente gerida por artistas e curadores

Uma inteligente exposição de dois artistas jovens que através de uma plasticidade visual, física, sonora e conceptual têm vindo a explorar mecanismos de interceção entre humanos e os seus ecossistemas - micro e macro - questionando as várias formas de poder e controlo que materializam o mundo atual.

4. A imagem, ai a imagem

Tiago Afonso

Uma Certa Falta de Coerência, Porto

10 de julho, 2020 - 2 de agosto, 2020

Sobre o espaço: plataforma independente gerida por dois artistas

Num dos mais carismáticos espaços independentes da cidade, o artista/cineasta Tiago Afonso apresenta obras de cariz autobiográfico e experimental. Uma exposição marcante que nos fala sobre as suas próprias obras e cria uma ponte entre o seu processo de criação e, aquilo que é feito no cinema.



5. a room, two rooms

Ana Manso e Max Ruf

Kunsthalle Freeport, Porto

16 de outubro, 2020 - 30 de novembro, 2020

Sobre o espaço: plataforma independente gerida por um artista

Em volta da Kunsthalle Freeport tocam bandas de vários géneros musicais. A exposição faz-nos parar e apresenta-nos uma proposta sobre pintura, a forma de construir a imagem, a simplicidade do olhar e que através da seleção das obras refelete sobre a intensidade e potencialidades do espaço.