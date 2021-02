Hoje às 11:47 Facebook

A Lotaria do Património será lançada no dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus e do Conselho de Ministros europeus da Cultura. O que é? Como funciona? A quem se destina?

O que é a raspadinha do Património Cultural?

É um novo jogo de lotaria instantânea lançado pelo Governo em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que vai chamar-se "Do Património Cultural". A proposta está inscrita no Orçamento de Estado para 2021 e foi anunciada em outubro.

Como funciona?

É uma raspadinha como outra qualquer. A diferença está no beneficiário.

Quem é o beneficiário?

A receita é integralmente atribuída ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, destinando-se a despesas com intervenções de salvaguarda e valorização patrimonial.

Que verba espera o Governo arrecadar com esta lotaria?

Cinco milhões de euros por ano.

É uma medida polémica?

Apesar de vários estudos terem amplamente demonstrado que a raspadinha é consumida por famílias mais carenciadas e vulneráveis, e que este jogo é susceptível de provocar adição, a medida não causou qualquer controvérsia.