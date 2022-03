O regresso de um velho conhecido

F. Cleto e Pina Hoje às 14:29 Facebook

Um herói dividido entre a vida familiar e os desígnios dos deuses. "A Seita" é a quarta editora portuguesa a publicar Thorgal

Thorgal, criado no já distante ano de 1977, revelou-se um dos grandes sucessos da banda desenhada franco-belga devido à mestria com que Jean Van Hamme combinou a aventura pura e violenta no tempo dos vickings, com o misticismo da sua religião, matizada com apontamentos de ficção-científico e de fantástico.

Último sobrevivente de um povo 'vindo das estrelas' que ficou prisioneiro no nosso planeta, Thorgal Aergirsson apresenta uma outra característica invulgar: vai envelhecendo ao longo da série, casa e tem filhos que, crescendo, acabam por se tornar seus companheiros de aventura ou mesmo protagonistas em vez dele.

O sucesso da série, inicialmente desenhada de forma magistral pelo polaco Grzegorz Rosinski, mede-se também pelas diversas séries paralelas que originou, protagonizadas por personagens menores ou até vilões da série principal.

Apesar disso, o seu trajecto em Portugal tem sido conturbado. Revelado de imediato aos leitores portugueses, nas revistas "Tintin" e "Mundo de Aventuras", Thorgal, em álbum, passaria pelos catálogos da Bertrand, Futura e ASA, surgindo agora com novo fôlego no da cooperativa A Seita, que optou por acompanhar os volumes recentes em que, após um extenso ciclo, reencontramos o protagonista pronto para retomar uma vida pacífica em família, como sempre ansiou.

No entanto, como sempre acontece aos heróis dos quadradinhos, os deuses pensam de forma diferente e Thorgal vê-se obrigado a encetar nova e perigosa viagem, até ao escarpado ilhéu de Skellingar, onde regularmente são feitas grandes peregrinações que acabam com o massacre dos devotos.

Descobrir o segredo que esconde o eremita de Skellingar, afastar definitivamente alguns fantasmas do seu passado e, acima de tudo, manter-se vivo, são os pressupostos que vão balizar mais uma aventura épica do vicking que veio das estrelas, agora com autoria de Yann e Fred Vignaux que fazem justiça à sua fama num relato em que as características bem humanas do herói andam a par com os caprichos dos deuses, a religiosidade e a superstição, e em que as surpresas se sucedem até ao trágico desenlace.

Thorgal: O Eremita de Skellingar

Yann e Vignaux

A Seita

56 p., 14 €