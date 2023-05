Os 80 anos d'"O principezinho" celebrados na Livraria Lello

João Martins Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

É inaugurada nesta quarta, na Livraria Lello, a exposição "Entre o céu e o mar" que vai mostrar, pela primeira vez em Portugal, a pulseira de prata de Antoine de Saint-Exupéry, autor de "O principezinho", uma das mais celebradas obradas da literatura mundial

O artefacto foi encontrado em 1998 ao largo da costa de Marselha, no sul de França, por dois pescadores.

Thomas Rivière, sobrinho de Antoine de Saint-Exupéry, vai marcar presença representando a Fundação Exupéry, os atores Renato Godinho e Pedro Granger também vão estar presentes e são responsáveis pelas leituras de alguns textos do livro "O principezinho".

A livraria criou a Sala d"O principezinho, que receberá a pulseira até ao final da exposição. A Livraria Lello assinala o dia do octogésimo aniversario da publicação com o lançamento de uma edição do livro impresso em prateado, com páginas azuis escuras, numa alusão ao universo espacial.

O livro conta ainda com materiais exclusivos, cedidos pela Fundação Exupéry. Os exemplares serão assinados pelo sobrinho do autor e por Aurora Pinto, da livraria.