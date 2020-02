Os Cinco regressam em banda desenhada

F. Cleto e Pina Hoje às 16:47 Facebook

Criação da romancista inglesa Enid Blyton rende sucessivas gerações de adolescentes há quase 80 anos.

Júlio, David, Ana, Zé e Tim. Os quatro adolescentes e o cão que fizeram - e ainda fazem - sonhar gerações, estão de volta, agora em banda desenhada.

Graças a estes amigos, várias gerações de miúdos procuraram passagens secretas em todos os cantos das suas casas, sonharam encontrar tesouros e prender bandidos, ansiaram por lanches de chá e scones e quiseram ter férias a passear de bicicleta, a acampar na Ilha Kirrin ou em caravanas puxadas por cavalos.

Para o sucesso desta criação da romancista inglesa Enid Blyton (1987-1968), também criadora do Noddy (1959), contribuiu a fácil identificação dos adolescentes, a quem a obra se dirigia, com os protagonistas. Dos três irmãos, Júlio, 12 anos, era sensato e ponderado; David, 11 anos, era impulsivo; e a pequena Ana, 10 anos, mais tímida e medricas. Quanto à sua prima, Maria José, aliás, Zé, tinha 11 anos e era maria-rapaz.

Juntos contra vontade no volume inicial, "Os Cinco na Ilha do Tesouro" (1942), tornar-se-iam amigos inseparáveis que se reencontravam nas férias escolares que inevitavelmente acabavam em empolgantes aventuras.

Os The Famous Five, designação que, curiosamente, só surgiria no nono volume, em 1951, viveriam mais 20 aventuras pela pena de Enid Blyton, até 1963. Depois dela, foram várias as retomas, sem nunca repercutir o sucesso inicial, que de certa forma inspirou as aventuras de outros grupos, como "Os Sete" (1949), da mesma autora, ou a portuguesa "Uma Aventura" (1983), de Isabel Alçada, Ana Maria Magalhães e Arlindo Fagundes. Dos continuadores de Blyton, destaca-se o francês Claude Voilier, com 24 livros de "Le Club des Cinq" entre 1971 e 1985.

Cinema, Televisão e BD

O sucesso de "Os Cinco" levou a que fossem transpostos para outros meios, nomeadamente o cinema (a partir de 1957), a televisão (após 1978), ou a BD, com diversas adaptações em jornais e revistas. Uma das versões mais recentes surgiu em França em 2017, da autoria de Béja e Nataël. Os dois primeiros lvolumes chegam a Portugal na próxima terça-feira, numa edição da Oficina do Livro.

"Os Cinco e a Ilha do tesouro" e "Os Cinco e a Passagem Secreta" são os dois tomos iniciais que apresentam Júlio, David, Zé, Ana e Tim, numa versão servida por cores quentes que conferem um certo tom retro ao conjunto, mais ligeiro e divertido do que as obras originais, mas sem trair o seu espírito, apropriado aos leitores adolescentes.

Esta não é a primeira vez que os portugueses podem ler as aventuras de "Os Cinco" em BD. A Editorial Notícias lançou, em1983, seis volumes escritos por Serge Rosenzweig e desenhados por Bernard Dufossé e Carlo Marcello, originalmente publicados no "Le Journal de Mickey". Em Portugal, estas aventuras foram descobertas nas edições de bolso da Empresa Nacional de Publicidade.