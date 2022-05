Patricio Guzmán: "Vou viver o resto da vida fora do meu país"

João Antunes Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Cineasta chileno fala de "A cordilheira dos sonhos", nas salas esta semana.

Depois de "A nostalgia da luz" e "O botão de nácar", o veterano e prestigiado documentarista chileno Patricio Guzmán continua uma volta ao território do seu país com "A cordilheira dos sonhos". Mas, por detrás da evocação desta enorme linha de montanhas que separa o país do resto do território sul-americano, esconde-se também uma viagem pela sua traumática história recente, marcada pela ditadura de Pinochet. O realizador, que já denunciara esse período na famosa trilogia "A batalha do Chile", encontra-se com um cineasta amador, que filmou horas e horas de manifestações e repressões policiais, que guarda numa filmoteca muito especial. O filme estreia-se entre nós em sala esta quinta-feira e estivemos a falar com o realizador.

Quando é que decidiu que ia fazer uma nova trilogia sobre o seu país?