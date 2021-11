Paul Verhoeven: "O Jesus de Benedetta não é o meu Jesus"

João Antunes Hoje às 11:38 Facebook

Veterano cineasta fala do seu último filme, o drama erótico-religioso "Benedetta".

Primeiro foi a produção interrompida por um grave problema de saúde do realizador. Depois foi a pandemia. Mais de dois anos depois do fim das filmagens, aí está nas salas "Benedetta", baseado na história verídica de uma freira italiana do século XVII que tem visões de Jesus e mantém uma intensa relação sexual com uma jovem que o convento acolhera. Realizador de clássicos como "Instinto fatal" e "Robocop", Paul Verhoeven falou com o JN pouco após a estreia mundial do filme em Cannes.

Como é que se sente agora que o filme foi finalmente visto?