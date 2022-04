Paulo Neves expõe em Santiago de Compostela

Margarida Cerqueira Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

"O caminho dos santos" segue depois para igrejas de Aveiro e para a Torre dos Clérigos, no Porto.

O escultor Paulo Neves inaugura a exposição "O caminho dos santos" no próximo dia 11 de abril. O local escolhido é o Espacio Cultural del Monasteiro de San Martín Pinario em Santigo de Compostela, Espanha. A mostra, uma homenagem aos peregrinos, fica patente até 30 de junho. Após essa data, percorrerá várias igrejas de Aveiro e passará pela Torre dos Clérigos, no Porto.

Todos os anos, milhares de caminhantes vão até Santiago de Compostela e, segundo frisa o autor no texto de inauguração, eles também "são, de alguma forma, santos, no sentido em que fazem algo admirável e servem de testemunho aos demais".

A exposição é composta por 15 peças de madeira de cedro, do tamanho de pessoas reais, com rostos, círculos e espirais. Treze dessas esculturas representam os apóstolos e as outras duas peças simbolizam os caminhos por eles percorridos.

Este novo trabalho, de acordo com o artista natural de Oliveira de Azeméis, é um convite a "percorrermos os nossos próprios caminhos, a fazermos a descoberta interior de nós mesmos, a partilharmos a experiência e os encontros que vamos tendo durante o percurso das nossas vidas".

Nesse sentido, "O caminho dos santos" representa a expressão humanizada e figurativa de "união da natureza e do espírito", exaltando a singularidade do indivíduo e a complexidade do divino.