"Pinóquio" ganha Oscar de Melhor Filme de Animação

"Pinóquio", de Guillermo del Toro, venceu o Óscar de Melhor Longa-Metragem de Animação, o primeiro entregue esta noite, na 95.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

"Marcel the Shell With Shoes On", de Dean Fleischer Camp, "O Gato das Botas: O Último Desejo", de Joel Crawford e Januel Mercado, "The Sea Beast", de Chris Williams, "Estranhamente Vermelho", de Domee Shi, eram os outros candidatos.

Este é o terceiro Óscar de Guillermo del Toro depois de, em 2018, ter recebido os prémios de Melhor Realização e de Melhor Filme, da Academia de Hollywood, por "A Forma da Água".

"Pinóquio", inspirado no clássico de Carlo Collodi, foi igualmente distinguido pelos prémios Annie de cinema de animação, e nos BAFTA, da Academia Britânica de Cinema, entre mais de 60 distinções conquistadas, desde a estreia em dezembro do ano passado, com o 'selo' Netflix.

Os Óscares celebram esta noite a 95.ª edição, no Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia em que "Ice Merchants", do português João Gonzalez, está também nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação.

"Ice Merchants" é o primeiro filme português nomeado para os Óscares.

Nesta edição dos Óscares, "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado", uma produção independente de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, lidera a corrida, com 11 nomeações, congregando as de Melhor Filme e Realização, assim como as categorias de representação.

Para o Óscar de Melhor Filme, estão também nomeados "Os Espíritos de Inisherin" (Martin McDonagh), "Os Fablemans" (Steven Spielberg), "Tár" (Todd Field), "A Oeste Nada de Novo" (Edward Berger), "Top Gun: Maverick" (Joseph Kosinski), "Elvis" (Baz Luhrmann), "Avatar: O Caminho da Água" (James Cameron), "A Voz das Mulheres" (Sarah Polley) e "Triângulo da Tristeza" (Ruben Ostlund).

Para o Óscar de Melhor Realização competem Martin McDonagh, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Steven Spielberg, Todd Field e Ruben Ostlund.

A cerimónia é conduzida pelo apresentador Jimmy Kimmel.

Na entrega dos Óscares participam, entre outros, Nicole Kidman, Glenn Close, Ariana DeBose, Andrew Garfield e Jessica Chastain, e haverá ainda atuações de Rihanna, Lady Gaga e Lenny Kravitz.