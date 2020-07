Poetisa portuense Leonor de Almeida homenageada na Feira do Livro

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 11:15 Facebook

A homenageada da edição 2020 da Feira do Livro do Porto será a poetisa Leonor de Almeida, anunciou, esta terça-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

A Feira do Livro do Porto vai estar de regresso aos Jardins do Palácio de Cristal, entre 28 de agosto e 13 de setembro, com espaço condicionado às condições sanitárias exigidas no contexto da covid-19.

A programação desta edição, que foi apresentada esta terça-feira, inclui a homenagem à poetisa nascida em 1909, que publicou quatro livros entre 1947 e 60, cujas edições estão esgotadas. Faleceu em 1983.

Este ano, um total de 120 pavilhões e mais de 80 entidades participantes entre distribuidores, editoras, livreiros, alfarrabistas, entidades públicas ou privadas, estão representados na Feira do Livro do Porto.