Por detrás das vinhetas desenhadas

F. Cleto e Pina Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Coletânea de entrevistas com autores portugueses atuais permite conhecer melhor o seu percurso e possibilita uma nova abordagem às obras que criam.

A conhecida expressão "espaço branco [ou vazio] entre as vinhetas" define de forma extremamente feliz a magia desta arte narrativa que, na sua essência, vive da forma como o leitor preenche mentalmente esse espaço para sequenciar a narrativa, "adivinhando" o que que decorre entre cada duas vinhetas.

Tentando fazer uma transposição do conceito, posso escrever que o livro "Conversas de Banda Desenhada" tenta preencher o que existe por detrás das vinhetas, ou seja, dar a conhecer um pouco de quem são os criadores de histórias aos quadradinhos.

PUB

Não sendo caso único nem original - são famosas, por exemplo, as longas conversas de Numa Sadoul com Hergé ou Franquin - é uma das primeiras vezes que tal é feito de forma continuada com autores portugueses, não em conversas muito extensas, como no caso dos livros de Sadoul, mas transcrevendo em duas ou três dezenas de páginas encontros relativamente breves, mas ricos na abordagem ao quotidiano e ao processo criativo de alguns dos mais marcantes autores nacionais de banda desenhada da atualidade.

A iniciativa partiu de João Miguel Lameiras e Carina Correia, que conversaram com Filipe Melo/Juan Cavia, Joana Afonso, Jorge Coelho, Luís Louro, Marco Mendes, Nuno Saraiva, Osvaldo Medina e Paulo Monteiro.

O que os atraiu para a banda desenhada, o seu posicionamento em relação a esta arte e à realidade portuguesa, o local, horário e forma de trabalhar, as suas influências, a génese das obras mais significativas, os projetos em mão e diversas curiosidades, têm agora resposta, nalguns casos permitindo até uma nova abordagem ou visão das obras já lidas e tornando mais reais e humanos os nomes que nos habituámos a ver impressos nos livros, mas que soavam impessoais e distantes pelo total desconhecimento que temos das pessoas.

Esta edição de A Seita, co-financiada pelos programas Compete 2020, Portugal 2020 e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, inclui igualmente reproduções de pranchas dos diversos entrevistados e ilustrações, nalguns casos inéditas, como é o caso dos desenhos feitos por cada autor, representando-se a si próprio e aos entrevistadores, de alguma forma, passando-os e também a si próprios para "o lado de cá" das vinhetas.

Conversas de Banda Desenhada

Corina Correia e João Miguel Lameiras

A Seita

184 p., 15,00 €