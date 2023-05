Português André Boto vence "Global Photo Awards"

JN Hoje às 19:29 Facebook

O fotógrafo português André Boto foi o vencedor da edição deste ano do concurso "Global Photo Awards", na categoria de Pessoas, com uma obra sobre o impacto da poluição no meio ambiente.

É português o fotógrafo premiado na categoria de Pessoas da edição deste ano do "Global Photo Awards". A fotografia artística de André Boto mereceu a preferência do júri, suplantando os trabalhos "Unwholesome shelter", de Feng Jiang (Taiwan), e "Waterlily harvesting", de Shibasish Saha (Índia), respetivamente o segundo e terrceiro classficiados

O trabalho vencedor, "The false illusions", retrata os efeitos catastróficos da poluição sobre o meio ambiente.

Na génese da criação da imagem, esteve, segundo André Boto, as "tentativas de camuflar ou minimizar esse problema por parte das grandes empresas manufactureiras e dos poderes constituídos, criando a ilusão de que é um problema distante. Na verdade, já o enfrentamos hoje e saímos com uma grande desvantagem para resolvê-lo em este momento".

Os vencedores das duas categorias principais do "Global Photo Awards" arrecadaram, aproximadamente, uma verba de 3200 euros.

A organização distribuiu prémios no total de 10 mil euros.