Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB no Rock in Rio Lisboa 2022

Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB foram anunciados esta terça-feira pelo Rock in Rio Lisboa, para o cartaz de 26 de junho de 2022, do Palco Mundo do festival a decorrer no Parque da Bela Vista, na capital portuguesa.

O 'rapper' norte-americano Post Malone sobe pela primeira vez ao palco principal do Rock in Rio, no dia de encerramento da 9.ª edição do festival.

Outra estreia é a do cantor, compositor, ator e bailarino norte-americano Jason Derulo, intérprete de temas como "Savage Love", "Want to Want me" e "Trumpets", que também atua no dia 26, igualmente no Palco Mundo.

A brasileira Anitta, nomeada pela Billboard USA como uma das 15 pessoas mais influentes do mundo nas redes sociais, editou recentemente o álbum "Girl From Rio", do qual fazem parte as canções "Me Gusta", em parceria com Cardi B e Myke Towers, e "Girl From Rio".

Outro nome anunciado é o da banda portuguesa HMB que vai abrir o Palco Mundo, da "cidade do rock", no derradeiro dia da 9.ª edição.

Os HMB atuaram em 2017 na edição do festival no Brasil, e, em 2018, no Music Valley, em Lisboa.

A banda portuguesa de soul e funk é constituída pelos músicos Héber Marques (vocalista), Fred Martinho (guitarrista), Daniel Lima (teclista), Joel Silva (baterista) e Joel Xavier (baixista). Recentemente, editaram o CD "Melodramático" do qual fazem parte as canções "Não Me Leves a Mal" e "O Amor é Assim".

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, prevista para 2020, foi reagendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho do próximo ano, no seu local habitaul, o Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Para o Palco Mundo foram já anunciados os Foo Fighters, The National e Liam Gallagher, no dia 18 de junho de 2022, e os Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés e Bush, para o dia 25 de junho de 2022.

A organização esclarece que os bilhetes já adquiridos para o último dia do festival, tanto para a data original de 2020 como para a prevista para 2021, se mantêm válidos.