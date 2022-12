Rainer Zitelmann: "O socialismo é uma má ideia que nunca morre"

Rainer Zitelmann., autor do ensaio "Em defesa do capitalismo", afirma que apenas o desconhecimento da História justifica a oposição a este sistema económico.

Apenas 16% dos portugueses associam o capitalismo à melhoria da qualidade de vida. A estatística faz parte do livro "Em defesa do capitalismo", um ensaio em que o historiador alemão Rainer Zitelmann procura desmontar os principais mitos anticapitalistas. Crítico da intervenção governamental excessiva, afirma que "os socialistas, apesar de terem o pior sistema, são melhores no marketing".

O capitalismo é o pior dos sistemas, à exceção de todos os outros?