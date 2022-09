"Restos do Vento", de Tiago Guedes, em ante-estreia no Teatro Rivoli

Dora Mota Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O realizador Tiago Guedes vai estar presente na exibição do filme "Restos do Vento" no Porto, e acompanha também a estreia em Lisboa, sempre com alguns dos atores do elenco.

O filme "Restos do Vento", do realizador Tiago Guedes, é exibido amanhã, às 21.30 horas, no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, em ante-estreia para o público, numa sessão com a presença do realizador e do ator João Pedro Vaz. O cineasta, aliás, estará nessa e noutra sessão imediatamente antes: às 19 horas, passa a sua longa-metragem "Coisa Ruim" (2006). O preço dos bilhetes para cada sessão é de quatro euros.

"Restos do Vento" fez parte da Seleção Oficial de Cannes - Fora da Competição do festival de cinema de Cannes, em maio passado. Há 16 anos que um realizador português não subia as escadas vermelhas daquele que é considerado o mais importante festival de cinema do mundo.

PUB

O filme conta com Albano Jerónimo, Isabel Abreu, Nuno Lopes, João Pedro Vaz, Maria João Pinho, Gonçalo Waddington, Leonor Vasconcelos, Maria Abreu, Afonso Laginha e Rui Pedro Silva no elenco, e tem produção de Paulo Branco.

Tiago Guedes escreveu o argumento com Tiago Rodrigues, contando uma história de um ritual de passagem numa aldeia do interior de Portugal cujas marcas perduram no tempo, até que esse passado ressurge tragicamente.

Depois da ante-estreia no Porto, o filme será exibido de 22 a 29 de setembro no Cine-Estúdio do Teatro de Campo Alegre (bilhetes a 5,5 euros), em duas sessões diárias de segunda a sexta; e em três sessões ao fim-de-semana. No mesmo dia, "Restos do Vento" estreia no Cinema Nimas, em Lisboa. A última sessão do dia de estreia, às 21.30 horas, contará com a presenta do realizador e dos atores Nuno Lopes e Leonor Vasconcelos.

Naquela sala lisboeta, o filme terá três sessões diárias, exceto domingo e quarta-feira, quando se realizam apenas duas exibições. Os bilhetes custam entre 5 e 8 euros.