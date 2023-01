Romance de Richard Zimler finalista de prémio literário nos EUA

JN Hoje às 15:06 Facebook

"Os dez espelhos de Benjamin Zarco", romance de Richard Zimler, integrou o lote de finalistas do National Jewish Book Awards, um dos prémios literários mais significativos da comunidade judaica.

Publicado nos Estados Unidos da América com o título "The Incandescent threats", o romance "Os dez espelhos de Bejnamin Zarco" integrou o lote de dez finalistas do National Jewish Book Awards.

O livro foi candidato na categoria Book Club ao lado de, entre outros, dos titulos "Tomorrow, tomorrow and tomorrow", de Gabrielle Zévin, "Moonshot", de Albert Bourla, e "Cover me with my izar", de Nora Houri-Haim.

Apesar de não ter sido contemplado, o escritor radicado em Portugal há 30 anos mostrou-se satisfeito com a nomeação, destacando "o prestígio" que representa ter sido finalista de um dos prémios literários mais significativos do seu país de origem.

Instituído em 1950, o National Jewish Book Awards já distinguiu ao longo dos tempos autores como Philip Roth, Elie Wiesel, , Jonathan Safran Foer e Deb­o­rah Dash Moore.

"Construído como um mosaico e dividido em seis peças", "Os dez espelhos de Benjamin Zarco" inscreve-se na saga que o autor tem vindo a dedicar à família Zarco e acompanha o percurso de sobreviventes do Holocausto e seus descendentes que tentam lidar com os traumas suscitados por essa tragédia.