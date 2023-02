Romance gráfico "Elviro" é lançado este sábado no Porto

F. Cleto e Pina Hoje às 15:16 Facebook

O autor Paulo J. Mendes estará presente e já falou com o JN sobre o livro e a paixão do seu protagonista por antigos elétricos do Porto.

A cafetaria com livros Dona Mira, no Porto, acolhe este sábado, às 17 horas, o autor Paulo J. Mendes e o editor da Escorpião Azul, Jorge Deodato, para a apresentação do romance gráfico "Elviro".

Lançado em Outubro no Amadora BD, "Elviro" fala-nos da extinção de uma linha de elétricos na pequena localidade balnear de Nalgas de Mar, dos problemas conjugais entre o protagonista e a esposa, de um encontro de amigos dos transportes ferroviários e um congresso de mirones.

Aproveitando este "regresso" a casa do autor, o Jornal de Notícias conversou com Paulo J. Mendes para tentar perceber quem é afinal o protagonista. Segundo o autor, "Elviro é uma pessoa simples, um normal cidadão de meia-idade a quem aconteceu ter uma paixão por velhos veículos de transporte público, sobretudo elétricos, provavelmente resultante de viagens e experiências na infância, e que é o seu hobby e o tempero dos seus dias".

Dias que passa dividido entre os elétricos e a mulher, pois "gosta de ambos, mas de maneira diferente" diz o criador. E esclarece: "Enquanto a paixão pela mulher se dilui na rotina dos dias, a dos elétricos é constantemente avivada pela novidade, sobretudo na época de grandes mudanças em que a história se situa. Claro que uma "balança comercial" tão desequilibrada não poderia senão originar uma postura reclamante e impaciente do lado matrimonial e a conflitualidade daí resultante".

A banda desenhada, bem disposta e recheada de surpresas, começa quando ambos chegam a Nalgas de Mar, a tempo de Elviro participar na última viagem do último elétrico.

O detalhe e rigor expressos na narrativa, não surpreendem, sabendo-se que a história se baseia num "episódio que ocorreu em Espanha no início dos anos de 1960, quando aquele país importou troleicarros que Londres estava a descartar, para distribuir por várias cidades, nalguns casos substituindo pitorescas linhas de elétricos". E prossegue, confessando que "o facto de partilhar com o Elviro muito do interesse por este tema acaba por funcionar como elo de ligação entre Nalgas e o Porto". "Naquela época, e nas décadas que se seguiram, ocorreram extinções de linhas de elétricos um pouco por todo o mundo. E podemos estabelecer algum paralelismo com o caso do Porto, que ainda vivenciei, e o de outras cidades portuguesas".

O Congresso de Mirones

Além da afluência dos apreciadores de elétricos e comboios, Paulo J. Mendes agenda para a mesma altura, com resultados muito divertidos, um Congresso de Mirones, "ideia inspirada numa cena de "Nem guerra nem paz", um filme de Woody Allen, em que numa malaposta viaja o tolo da aldeia que vai participar num congresso de tolos..."

Depois de em "O penteador", livro de estreia de Paulo J. Mendes, os protagonistas passarem o tempo entre jantaradas e corridas nus pela pacífica localidade de Poço Redondo, em "Elviro" voltamos a encontrar muitas refeições em grupo e convívios entre amigos.

O desenhador nega que isso "seja um reflexo, pelo menos consciente, do tempo de pandemia", até porque "o primeiro livro foi dado à estampa uma semana antes de nos mandarem para casa", mas reconhece que criar "Elviro" ocupou "boa parte do tempo de clausura", o que se reflete "no ambiente de sol e praia, algo que ansiava fervorosamente nesses dias cinzentos".

Dois povos projetos em mãos

E depois de Poço Redondo e de Nalgas de Mar, onde nos vais levar o autor? Sem levantar muito o véu, adianta estar "com dois projetos de registos diferentes, um deles com argumento de um amigo" e que ambos estão já "na fase de storyboard". O primeiro "por se situar em cenários reais, obriga a um planeamento e pesquisa mais cuidados e demorados, pelo que avança mais devagar do que o segundo". Este último "tem um pouco dos ingredientes e humor dos trabalhos anteriores, quiçá um pouco mais negro e cruel aqui e ali. Vai-nos levar a uma vila do interior e haverá incursões ao passado, velhas casas cheias de memórias, centros comerciais decrépitos, empreiteiros gananciosos e homofóbicos, uma arte marcial absolutamente inovadora e..."

E o resto fica para outra vez, pois Paulo J., Mendes confessa ainda não saber "como vai acabar esta autêntica bandonovela", nem quando estará pronta, embora tema "que decorrerá muito tempo até podermos ler as duas histórias".

Este sábado, a partir das 17 horas, estará no Dona Mira, na Rua Duque de Saldanha, 431, no Porto, para mostrar os originais de "Elviro", conversar com os seus leitores e para uma sessão de autógrafos.