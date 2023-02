Ricardo Reis Costa Hoje às 15:53 Facebook

Os Scorpions vão regressar a Portugal para um concerto no dia 16 de julho no Altice Forum Braga. O espetáculo integra a digressão mundial da banda alemã.

Esta será uma oportunidade para recordar alguns dos maiores sucessos dos Scorpions, como "Wind of Change" e "Still Loving You", mas também do novo álbum, "Rock Believer".

Os bilhetes serão colocados à venda no próximo dia 22 de fevereiro, às 10 horas, nas bilheteiras do Altice Forum Braga, em www.everythingisnew.pt e na Ticketline.