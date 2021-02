Jorge Manuel Lopes Hoje às 11:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Música para não desistir, polaroides políticas, o elogio da empatia. E um tutorial para aprender a dizer muito com pouco.

Achas para a fogueira dominical: a 30 de abril é editado o DVD e CD duplo dos Pet Shop Boys com o título autoexplicativo "Discovery: Live in Rio 1994". Que contém este medley com a produção própria de Neil Tennant e Chris Lowe, "One in a million", com o hit "Mr. Vain" dos Culture Beat. Renasce-se.

Pin Chun Kuo é uma artista de Taiwan que se dedica, desde 2012, a fotografar-se uma vez por dia em cenários distintos. Nesta peça explicam-se as implicações sociopolíticas das suas polaroides.

O trabalho "Os herdeiros do Bairro" conquistou duas distinções nos Impact DOCS Awards, festival americano dedicado ao cinema documental. É uma realização de Ricardo Nogueira e Raquel Martins para a Help Images, organização portuguesa não-governamental para o desenvolvimento (ONGD), com epicentro no Bairro 6 de Maio, na Damaia, concelho da Amadora. O documentário regista o quotidiano e o (ainda mais) precário estado de um lugar habitado maioritariamente por uma comunidade de origem cabo-verdiana e que se encontra num agónico processo de demolição e realojamento. Com este trabalho, a ONGD pretende sensibilizar "para a descoberta e aceitação das diferentes minorias que fazem cada vez mais parte do tecido social das grandes cidades nacionais e internacionais".

Joan Didion foi entrevistada para a revista "Time". O resultado eleva o laconismo a obra de arte. A vida pública necessita de muito mais laconismo. A propósito, revisite-se a resposta de Didion, nas páginas de "The New York Review of Books", a um leitor desagradado com o notável artigo em que a escritora desmantelou "Manhattan", "Intimidade" e "Annie Hall" de Woody Allen.

PUB

Do minimalismo para uma espécie de maximalismo. Milford Graves, notável baterista geralmente nas margens mais exploratórias do jazz, partiu na sexta-feira. Entre as muitas conversas que deixa, ouça-se este mergulho de 2014 com o baixista Bill Laswell.