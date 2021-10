Sétima arte em festival regressa a Setúbal

João Antunes Hoje às 12:40 Facebook

Associação Cultural Festróia lança iniciativa com novo perfil.

Desde 2014, com a 30.ª e derradeira edição do Festróia, que a cidade de Setúbal não tinha festival de cinema. A associação cultural que ainda existe e exibe o nome do histórico festival lança agora uma nova iniciativa, o CLIT - Cinema em Locais Inusitados e Temporários que, até ao dia 17, exibirá nove dezenas de filmes oriundos de 40 países, entre os quais alguns nomeados para Oscars e estreias mundiais.

O Festróia teve a primeira edição em 1985 na península de Tróia e mudou-se para a capital do distrito em 1995, onde se realizou até 2014. O sucessivo desaparecimento dos seus dois últimos diretores, Mário Ventura Henriques e Fernanda Silva, bem como a perda de alguns apoios institucionais, levaram ao fecho de um festival que contava com uma secção competitiva dedicada a filmes de pequenas cinematografias e trouxe ao nosso país personalidades como Jane Russell, Kirk Douglas, Pedro Almodóvar, Mickey Rooney ou Alberto Sordi, entre muitos outros.

A primeira edição do CLIT, que inclui ainda masterclasses de cinema, debates, artes plásticas e dança, promete no próximo ano ocupar o espaço habitual do Festróia, no início de junho.

O certame conta com três secções, Estimula-te!, Ativa-te! e Descobre-o!, sendo as duas últimas competitivas.

A secção Estimula-te! terá lugar na Casa da Baía e dará a conhecer uma seleção de primeiras obras de novos realizadores nacionais e estrangeiros e ainda produções da Escola Artística Soares dos Reis, exibidas a 14 de outubro, dia em que se completam 174 anos sobre o nascimento do escultor.

A secção Ativa-te! decorre na totalidade no campus do Instituto Politécnico de Setúbal e abre-se às temáticas sociais e ambientais, dentro aliás do espírito inicial do Festróia, que contava com uma secção intitulada O Homem e a Natureza e atribuía todos os anos os seus Golfinhos de ouro e de prata..

Proteção dos oceanos, saúde mental, direitos das mulheres, refugiados, ação climática, agroecologia, e os impactos da robótica e da inteligência artificial na sociedade são os assuntos a que os filmes selecionados nesta primeira edição aludem e que servirão de mote a debates com a presença de convidados em todas as sessões.

Pensada para os mais aventureiros, a secção Descobre-o! não revela os locais das projeções no programa. Locais que mudam de uma sessão para outra, desafiando os espectadores a embarcarem numa "caça ao tesouro" alimentada por pistas que a organização divulgará na aplicação do festival e nas suas redes sociais.

Sobre esta componente, o diretor do festival, Luís Humberto Teixeira, afirma: "Com os confinamentos, as pessoas habituaram-se ao sofá de casa, abandonando o hábito de sair para ir ao cinema. O que pretendemos é perturbar este "novo normal", introduzindo um elemento de surpresa e transformando os espectadores em descobridores. Afinal, o que é um filme que ainda não vimos se não um tesouro em potência?"

No último dia do festival, no novo e sustentável Auditório Bocage, o CLIT procederá à entrega de prémios e prestará homenagem a Paulo Trancoso, produtor e presidente da Academia Portuguesa de Cinema, pelo percurso cinematográfico e ambiental.