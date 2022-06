Sintonize-se a frequência: a Rádio Faneca está de volta a Ílhavo até domingo

A partir desta quinta-feira e até domingo, são mais de 50 os espetáculos gratuitos que acontecem no festival. Há concertos, jogos, percursos pelas casas dos moradores e discos pedidos. Do cartaz constam nomes como Marta Ren e os Funk You Brass Band, Samuel Úria, Rita Redshoes, Castello Branco e Expresso Transatlântico.

Discos pedidos na rádio, que é feita ao vivo. Concertos em becos e ruelas inusitados. Visitas aos pátios dos moradores do centro histórico da cidade. Alguma coisa, sempre, a acontecer em cada esquina. Volta a ser assim, este ano, o festival Rádio Faneca, que "transmite alegria" em Ílhavo ao longo de quatro dias. Dez anos depois da primeira edição, o festival regressa após dois anos de interregno, motivados pela pandemia. E acontece desta quinta-feira até domingo.

São mais de 50 os espetáculos que constam do cartaz da Rádio Faneca, o festival que ganhou o nome da antiga cabine de música e publicidade que há dezenas de anos era instalada no Jardim Henriqueta Maia e que motivava, ali mesmo, a reunião da comunidade local. E é a rádio que se mantém como peça central. Ao longo dos quatro dias do festival, a radiofonia regressa ao jardim, com emissão contínua das 10 às 20 horas, em direto e com programação própria. É possível ouvir na frequência 103.9, para quem está perto de Ílhavo, ou online.

Na rádio, que também é um palco, haverá jogos para os mais novos, conversas e discos pedidos. Além dos concertos de Labaq, Samuel Martins Coelho, Éme e Moxila, Chica e Rossana. Também noiserv apresenta o seu livro e vai tocar algumas músicas ao vivo, apesar de o programa garantir que "isto não é um concerto de noiserv". E há lugar para uma novela radiofónica ao vivo ("Rádio-novelo", pela Quinto Palco) e para o podcast "Ílhavo antigo", entre outros momentos.

Concertos de tarde e à noite

Todos os dias de festival terminam com concertos noturnos. Esta quinta-feira, pelas 22 horas, atuam Marta Ren e os Funk You Brass Brand, além de Fogo Fogo, às 23.30 horas. Na sexta sobem ao palco Lavoisier, às 21 horas; Rita Redshoes, às 22 horas; e Sal, às 23.30 horas. Sábado, com os mesmos horários, será a vez de Castello Branco, Expresso Transatlântico e Criatura. Esta quinta-feira, sexta e sábado haverá também lugar para os DJ sets de Samuel Úria e Bunny O"Williams, Brandos Costumes e Jero, sempre às 00.30 horas.

Durante o dia, os concertos do festival Rádio Faneca acontecem nos becos e vielas do centro histórico. Aí, estão agendadas as atuações de Equinócio, Aníbal Zola, Bia Maria, Galo Cant"Às Duas, Moses Christopher e Jorge da Rocha.

O extenso programa integra também projetos especiais, como é o caso do projeto de comunidade "Vem pelo jardim", orientado pelo artista Renato Cruz Santos e onde o público - mediante inscrição prévia - é convidado, todos os dias, a visitar as casas dos moradores que participaram e a conhecer a história do que ali vê. Nos becos estará patente também a instalação "Sofá em mi maior", de Amarelo Silvestre, entre outras iniciativas que decorrem ao longo dos quatro dias.

Até domingo, o Jardim Henriqueta Maia será também palco de diversas atividades para as famílias, como uma oficina do brincar. O Planteia, junto à Casa da Cultura, recebe os "Jogos do Hélder", com desafios sobre sustentabilidade e consciencialização ambiental para os mais novos. A entrada para todas as atividades é livre.