"Stefania" gravada em vários lugares de uma Ucrânia devastada

O grupo musical ucraniano Kalush Orchestra, que no sábado ganhou o Festival Eurovisão da Canção, divulgou hoje um vídeo da canção vencedora, "Stefania", gravado em vários lugares do país devastado pela guerra, incluindo em Bucha.

O vídeo, publicado no YouTube, segue várias mulheres em uniforme, que percorrem o país em ruínas para ajudar meninas a procurar as suas mães, entre carros em chamas, edifícios destruídos pelas bombas, pontos de acolhimento de refugiados e comboios que os levam para lugar seguro.

Em imagens alternadas, o grupo interpreta a sua canção nesses mesmos lugares destruídos, nomeadamente na cidade de Bucha, a cidade próxima da capital onde foram descobertos centenas de cadáveres de civis, muitos com as mãos atadas.

A canção foi escrita a pensar na mãe do líder da banda, Oleh Psiuk, explica o texto que acompanha o vídeo. "Embora não haja uma só palavra sobre a guerra na canção, muitas pessoas começaram a associá-la com a mãe Ucrânia. Além disso, a sociedade começou a chamar-lhe um hino da nossa guerra", acrescenta o mesmo texto, que conclui: "Se 'Stefania' é o hino da nossa guerra, quero que se converta agora no da nossa vitória".

A banda Kalush Orchestra venceu no sábado o Festival Eurovisão da Canção, que se realizou na cidade italiana de Turim, com uma canção que foi vista como um hino à mãe pátria e uma denúncia da guerra iniciada com a invasão russa do país. Depois de aturar, Psiuk pediu "ajuda" para o seu país, assim como para a cidade de Mariupol e a fábrica de Azovstal, onde estão entrincheirados cerca de mil soldados ucranianos.