Supermodelo Stella Tennant morre aos 50 anos

Stella Tennant morreu esta quarta-feira de forma repentina, apenas cinco dias após ter completado 50 anos, anunciou esta quinta-feira a família da supermodelo dos anos 90.

"Stella era uma mulher maravilhosa e uma inspiração para todos nós. Fará muita falta", diz a família em comunicado, ao mesmo tempo que pede respeito pela sua privacidade.

Segundo um porta-voz da polícia escocesa citado pelos media britânicos, "não existem circunstâncias suspeitosas" à volta da sua morte.

Stella Tennant destacou-se no meio da moda logo no início dos anos 90, com trabalhos para publicações de referência como a Vogue e a Harper's Bazaar.

Desfilou nas passarelas das casas mais cobiçadas, incluindo Versace, Chanel e Alexander McQueen e participou em campanhas publicitárias de marcas como Calvin Klein, Jean Paul Gaultier e Burberry. O seu corte de cabelo "pixie" e corpo escultural elevou-a à categoria de musa para muitos estilistas, ao longo de décadas.

Juntamente com Kate Moss e Erin O"Connor inaugurou a era da androginia no mundo da moda.

A Versace prestou homenagem à modelo escocesa na sua conta do Twitter, dizendo que ela "foi musa da Gianni Versace durante muitos anos e amiga da família".

Tennant era neta do 11º duque de Devonshire, Andrew Cavendish, e de Deborah Mitford. Antes de ser modelo, tinha estudado na Escola de Arte de Winchester e iniciado carreira em escultura, o que considerava o seu "primeiro amor", recorda a "BBC".

Fora das passarelas, participou em campanhas para promover o uso consciente de energia e a redução do impacto ambiental da "fast fashion".

Em 1998, engravidou do primeiro filho e retirou-se do mundo da moda, regressando mais tarde a tempo parcial. Casou com o fotógrafo David Lasnet em 1999, com quem teve quatro filhos.

Ainda em 2012, Stella Tennant apareceu na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres junto das antigas colegas Kate Moss e Naomi Campbell.