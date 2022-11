Tatanka desvenda lado intimista em Cascais

Marta Lima Hoje às 21:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Tatanka, a voz dos Black Mamba, apresenta-se nesta sexta-feira no CascaisShopping num formato a solo. Temas do primeiro disco vão estar em foco, mas artista promete mostrar também temas ainda não editados.

Após vários anos e uma digressão internacional com os Black Mamba, Tatanka regressa aos espetáculos a solo, já nesta sexta-feira, às 19.30 horas, no CascaiShopping.

A atuação vai pautar-se por um regime intimista, em que o artista vai revisitar temas do seu disco "Pouco barulho", editado em 2019, de que fazem parte "Rádio", "Império" ou "Alfaiate".

PUB

Neste "serão", como lhe chama, o artista promete bom humor, alegria e "música para fazer pensar".

Para Tatanka, este é um tipo de atuação que não requer os mesmos preparativos. "Quando toco sozinho, chego com a minha guitarra e toco", explica.

A envolvência também é diferente face a espetáculos de maior dimensão, pois o registo intimista aproxima o público e permite que este cante mais. "É um formato que gosto muito de fazer, mais despido, em que não há truques nenhuns para disfarçar o que quer que seja", revela.

Surpresas por revelar

No que toca a eventuais surpresas, o cantor explica que o concerto contempla no alinhamento apenas músicas do seu álbum a solo, assim como "outras canções que não foram editadas".

Na sua perspetiva, esta pode ser uma oportunidade para dar a conhecer o trabalho que desenvolveu sozinho, desvinculando-se da imagem do Tatanka dos Black Mamba e assumindo-se como um artista singular. Antes de mais, porque o seu trabalho a solo difere dos projetos que tem desenvolvido com a banda. "As pessoas vão perceber que eu só canto em português e que gosto de fazer músicas em português. E essa parte , para quem não conheça, talvez possa ser surpreendente", diz.