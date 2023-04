Tex está de regresso a Anadia

F. Cleto e Pina Hoje às 21:27 Facebook

O Museu Vinho Bairrada, em Anadia, acolhe este fim de semana a 8.ª Mostra do Clube Tex Portugal, dedicada ao western aos quadradinhos há mais tempo em publicação ininterrupta. Autores italianos Rossano Rossi e Dante Spada e o português João Amaral, são os destaques.

Durante dois dias, os fãs da personagem em particular e os apreciadores do género em geral, convergem para aquela cidade, vindos de todo o país e também do estrangeiro, uma vez que o Clube, único no seu género, "tem sócios em países como o Brasil, Itália, Espanha e França", revelou ao JN Mário João Marques, um dos seus responsáveis.

Este ano, o principal destaque "é a presença de dois autores italianos Dante Spada e Rossano Rossi, com exposições, conferências e desenho ao vivo". Mas a Mostra também fala português, com o lançamento pela Escorpião Azul de "A Oeste", a mais recente obra de João Amaral, "que também terá exposição e encontro com os leitores".

A ideia de criar no nosso país um evento dedicado a uma personagem italiana "surgiu no seguimento da criação do Clube Tex Portugal" com o intuito de "reunir apaixonados da personagem". Já existindo "noutros países, nomeadamente em Itália, tentou-se o mesmo modelo em Portugal, onde não existia nada semelhante". Com "o apoio da Câmara Municipal de Anadia, do Museu do Vinho Bairrada e da Sergio Bonelli Editore, foi criado este projeto, que hoje é único e uma referência no nosso país" e transformou "Anadia na capital portuguesa do Tex".

O ranger "é uma personagem carismática e única, que representa a eterna luta entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, através de um conjunto de valores que todos devíamos abraçar: ética, moral, honestidade, levando-o a enfrentar poderes instituídos e gente corrupta".

Este ano, pela primeira vez, a Mostra do Clube Tex promove, no domingo de manhã, "uma Oficina de Artes, com o apoio da Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada, para crianças e jovens dos 6 aos 15 anos, uma oportunidade para os mais novos se iniciarem no mundo da BD e das personagens associadas a Tex".

A entrada no Museu Vinho Bairrada, que tem em permanência uma galeria dedicada a Tex, é gratuita.