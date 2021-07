Tiago Rodrigues é o novo diretor do Festival d'Avignon

Hoje às 10:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Tiago Rodrigues, diretor do Teatro Nacional de D. Maria II desde 2014, acaba de ser nomeado diretor do Festival d'Avignon, o maior e mais antigo festival de artes de França. O anúncio foi feito ao meio-dia desta segunda-feira pela ministra da Cultura francesa, Roselyne Bachelot.

No dia em que abre a 75ª edição do Festival de Avignon com "O Cerejal" de Anton Tchékhov - nunca um encenador português abrira aquele festival, mesmo se Tiago Rodrigues apresenta lá as suas obras desde 2015 - tornou-se oficial o que se já se adivinhava nos últimos dias: o ator, encenador e dramaturgo Tiago Rodrigues, de 44 anos, substituirá, a partir de 2022, o atual diretor Olivier Py, antecipou o "Télérama".

Como nota a publicação, a notícia não é uma surpresa. "Durante vários dias, o boato deu-lhe o favoritismo contra os seus três concorrentes: Claire Lasne-Darcueil, diretor do Conservatório Nacional de Arte Dramática, Romaric Daurier, diretor da cena nacional da Fênix em Valenciennes, e José Manuel Gonçalvès, outro português, diretor de o Cenquatre em Paris.

Esta segunda-feira, às 22 horas, o público do festival poderá assistir à estreia do futuro diretor, atualmente a no seu terceiro mandato no Dona Maria, na peça do autor russo protagonizada peça atriz francesa Isabelle Huppert.