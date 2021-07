Tony Carreira: o primeiro concerto depois da tragédia é esta noite

JN Hoje às 10:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Receitas da atuação no Casino Estoril revertem para a Associação Sara Carreira.

Mais de sete meses após o desaparecimento da filha, Sara Carreira, num acidente de viação, Tony Carreira regressa esta sexta-feira aos concertos, no palco do Salão Preto e Prata do Casino Estoril. O espetáculo, integrado na digressão "Estou aqui", inicia-se às 20 horas e tem lotação esgotada.

As ​​​​receitas desta noite serão canalizadas para a Associação Sara Carreira, cuja criação foi anunciada em maio, em homenagem à artista falecida aos 21 anos, e que tem como propósito atribuir bolsas de estudo a crianças e jovens com poucos recursos financeiros para que possam concretizar "sonhos".

No final de junho, Tony Carreira sofreu um enfarte do miocárdio.

A digressão "Estou aqui" será retomada em outubro, com atuações no Multiusos de Guimarães (dia 2) e no Coliseu de Elvas (16). Em novembro é a vez da Super Bock Arena, no Porto (dia 6), e da Altice Arena, em Lisboa (27).

Tony Carreira também se encontra a preparar um novo álbum.