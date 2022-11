Uma nova "Cinderela" chega ao Coliseu do Porto

Bruna Pereira Hoje às 20:28 Facebook

A companhia Plateia d"Emoções traz de volta ao Coliseu do Porto, neste domingo, às 17 horas, o espetáculo infantil e familiar "Cinderela, o musical", que seguidamente vai percorrer o país, com mais 30 espetáculos marcados.

"Cinderela, O Musical" é uma peça baseada na versão espanhola de "Cenicienta la mágia del musical", que mantém a essência da história clássica da Cinderela com uns toques de modernidade. Fernando Tavares, produtor e encenador da peça, explicou ao JN que "a cenografia nem é moderna, nem antiga, nem rústica, nem clássica. Tentamos que não houvesse uma coisa muito marcada temporalmente".

O espetáculo começa no dia de anos da Cinderela e conta com muita música, dança, brilho e magia, características que se vão manter ao longo da peça. Todas as personagens irão transmitir uma grande energia para o público, tanto pelo lado musical, como pela própria interação com os mais novos, puxando também pelos adultos.

Cátia Tavares, que ajuda o pai na produção, explica que "o objetivo é trazer as crianças ao nosso universo, não estar longe de nós".

O pai, Fernando Tavares, acrescenta que "a estrutura musical, coreográfica e de encenação faz com que atraia famílias ao espetáculo. A nossa linguagem é exatamente familiar e as próprias crianças entendem muito bem a história".

Irá ser possível ver várias mudanças de cenários (construídos pelo próprio elenco), o grande momento de transformação do vestido da Cinderela, que irá parecer pura magia e várias cenas cómicas, que provocarão muitas gargalhadas. Destaca-se o momento em que Cinderela encontra o refúgio nos seus fieis amigos, os ratos, que se demonstram muito divertidos e colocando toda a gente a dançar. A companhia acredita que as crianças irão sair do espetáculo encantadas e citando uma frase de uma das músicas: "O impossível irá acontecer".

Coliseu recebe único espetáculo no Porto já neste domingo Foto: André Rolo/Global Imagens

Filipa Pires interpreta a Cinderela e dá ênfase a uma palavra para descrever este musical: "Mágico". "É um musical muito bonito, muito familiar e tem uma mensagem de esperança: nós podemos conseguir sempre algo melhor", acrescenta.

No passado, Filipa Pires já fez de uma das irmãs da Cinderela e agora abraça o papel principal. Confessa que "está a ser uma experiência muito interessante e, ao mesmo tempo, enriquecedora enquanto atriz".

A dois dias da estreia do espetáculo, a companhia revela que não falta praticamente nada, só aqueles mínimos detalhes. Contudo, só pisarão o palco do Coliseu no mesmo dia que irão atuar, o que causa algum nervosismo. Fernando Tavares admite que "eles estão em pulgas, tal como eu estou". Já Filipa assume o nervosismo: "Sente-se aquele nervosismo positivo e saudável, não de medo, mas de felicidade por estrear a Cinderela e no grande coliseu".

O produtor confessa também ser "o momento certo" para voltar com o musical, estreando-o no Coliseu no mesmo dia que estrearam pela primeira vez a peça (06 de novembro de 2015), sendo visto como uma mera coincidência". Revela também que vão encher o coliseu, algo que inicialmente não estava previsto - estava combinado abrir só meia sala: "É um orgulho e uma responsabilidade muito grande, mas não tenho receio, porque sabemos o trabalho que temos aqui.", diz Fernando Tavares.

A Cinderela é visto pelo produtor como uma primeira aposta e teste pós-pandemia. Admite ter havido muitas dificuldades, sendo que "vivemos unica e exclusivamente do nosso trabalho". Apesar de ainda não ter estreado, o feedback já é muito positivo, contando já com 30 espetáculos marcados por todo o país, sobretudo para escolas.