"Vitalina Varela" vence Grande Prémio dos Caminhos do Cinema Português

João Pedro Campos Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O filme "Vitalina Varela", de Pedro Costa, é o vencedor do Grande Prémio do Festival Caminhos do Cinema Português, que será entregue este sábado à noite em Coimbra.

"Vitalina Varela" conta a história de uma cabo-verdiana que esperou 25 anos para conseguir o bilhete de avião para Portugal, tendo chegado ao país três dias depois da morte do marido.

A película é protagonizada pela própria Vitalina Varela e junta o prémio do festival de cinema português ao Leopardo d'Ouro, que tinha vencido no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça. A protagonista foi ainda premiada como Melhor Atriz pelo júri do festival.

Sérgio Praia melhor ator

Na gala da noite deste sábado, "Alva", de Ico Costa, recebe o prémio de Melhor Ficção, "Ruby" (Mariana Gaivão) é premiado como Melhor Curta-Metragem, "Peculiar Crime do Estranho Sr Jacinto", de Bruno Carvalho, conquista o prémio de Melhor Animação, e Fordlandia Malaise, de Susana de Sousa Dias, é o melhor documentário.

Sérgio Praia, que interpretou António Variações no filme biográfico sobre o cantor, foi distinguido como melhor ator. Filipe Duarte e Teresa Madruga, no mesmo filme, foram premiados como Melhor Ator Secundário e Melhor Atriz Secundária, respetivamente, enquanto Maria Abreu recebeu o Prémio Revelação, pela participação em "Tristeza e Alegria na Vida das Girafas", de Tiago Guedes.

O júri Caminhos é composto por Carla Vasconcelos (atriz), Hugo Van Der Ding (apresentador e cartoonista), João Telmo (encenador), Lucinda Loureiro (atriz) e Paulo Carneiro (realizador e produtor).