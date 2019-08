Feira da Maçã, Vinho e Azeite regressa a Carrazeda de Ansiães

Hoje às 11:15 Facebook

De 30 de agosto a 1 de setembro, a maçã, o vinho e azeite voltam a roubar todas as atenções em Carrazeda de Ansiães. A vigésima quarta edição da feira destas iguarias tem entrada gratuita e abre as portas ao som de Carolina Deslandes, Calema e Emanuel.

Depois de uma edição que superou todas as expetativas, a Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite regressa no próximo fim de semana a Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança. De 30 de agosto a 1 de setembro, os visitantes vão encontrar uma tenda para comprar e degustar as famosas e sumarentas maçãs produzidas no planalto de Ansiães e os afamados vinhos e azeites originários dos vales dos rios Douro e Tua. No total, são 1100 metros quadrados de área de exposição e venda de maçã, vinho e azeite. A vigésima quarta edição da feira promete ser uma mostra das principais produções agrícolas existentes neste concelho duriense cuja qualidade atrai, todos os anos, milhares de visitantes. Na edição de 2018, estima-se que 20 mil pessoas tenham visitado o evento e foram vendidas cerca de 3 toneladas de maçã - um volume oito vezes superior ao do ano transato.

Para celebrar as iguarias da Carrazeda de Ansiães, no dia 30 de agosto, Carolina Deslandes sobe ao palco da feira, no dia 31 de agosto, os Calema são cabeça de cartaz e, no último dia, o Emanuel promete animar todos os presentes. Ao longo de três dias e, a par da exposição, existirá ainda uma área de exibição e venda de outros produtos locais e regionais onde se destacam as compotas, frutos secos, mel, doces regionais, folares, bolas de carne, queijos, fumeiro e enchidos. Os mais novos também não foram esquecidos e têm acesso a um novo espaço "kids" renovado com atividades temáticas relacionados com a produção agrícola como a Quinta da Alegria onde as crianças vão ter a oportunidade de tratar da quinta e andar de trator como um verdadeiro agricultor. O ditado é velho: de pequenino é que se torce o pepino.

No dia 30 de agosto, as festividades arrancam às 15h com um workshop com o baterista André Silva no Auditório do CITICA antes da abertura oficial da XXIV Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite com arruada pela Associação Filarmónica Vilarinhense às 17h30. Depois de um jogo de futebol no Estádio Municipal, o primeiro dia termina com música até de madrugada no Palco DJs. No sábado, dia 31 de agosto, as portas abrem às 14h30 com animação de concertinas e, às 18h00, as principais ruas da vila vão encher-se de cor e alegria com a passagem do cortejo etnográfico que dá vida a algumas das mais antigas manifestações e usos rurais deste território. Depois do fogo-de-artifício, agendado para as 00h15, o DJ Overule ocupa o Palco Feira às 00h45.

No último dia, 1 de setembro, a majestosa procissão dos oragos concelhios está marcada para as 18h e vai deslumbrar todos os visitantes com os magníficos andores todos enfeitados com flores naturais. Segue-se animação pelo Grupo de Cantares de Carrazeda de Ansiães que, melhor que ninguém, preserva costumes regionais e honra os principais produtos da terra com especial destaque para a maçã - o ex-líbris da região. A entrada é gratuita e estão todos convidados a provar o melhor que se faz no nordeste de Portugal.