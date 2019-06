O futuro, à distância de um clique

Hoje às 13:50 Facebook

À distância ou em regime semi-presencial, com centros espalhados por vários pontos do país, alunos de todas as idades enriquecem o seu currículo, ao seu ritmo e focando-se naquilo que realmente importa.

Onde uns veem problemas, a Master D encontra soluções. É isto que distingue, também, esta multinacional, presente em vários países, incluindo Portugal. Nesta empresa de ensino à distância, condições como a idade dos candidatos ou o local de residência não representam, de forma nenhuma, um obstáculo ao seu percurso. Aqui, parte-se das necessidades, características e objetivos de cada formando para traçar um plano totalmente personalizado que vá ao encontro do que procuram. Não se confunda personalização com facilitismo, porém: o objetivo é garantir que todos os formandos são meticulosamente preparados para ter êxito na conclusão do seu curso, qualquer que ele seja. A exigência é parte integrante de cada um dos cerca de 30 cursos disponíveis e certificados, alguns disponíveis totalmente à distância e outros em regime semi-presencial, com centros em Faro, Lisboa, Porto e Coimbra, em áreas como Cuidados animais, Bem-estar e cuidados de saúde, crianças e idosos, forças de segurança, eletrotécnica, indústria e automação, Novas tecnologias e informática, Comercial e administrativo, Design, Turismo e até Agricultura. É um currículo invejável, em que a disponibilidade, o perfil e ritmo são quem dita a forma como se desenrola o percurso, graças à metodologia de formação P8.10, como é possível ver pelas opiniões dos formandos. Na prática, cada formando dispõe de uma série de vantagens, como o apoio de tutores e preparadores técnicos que os acompanham ao longo do curso, um campus virtual com materiais complementares, como conteúdos, exercícios e outros recursos que ajudam o processo de aprendizagem, como: masterclasses, workshops, webinares e jobskills. Existe ainda uma bolsa de estágios e emprego, que pretende promover a inserção rápida e eficaz no mercado de trabalho.

Histórias de sucesso dos formandos Master D

O resultado é um método de ensino acessível a todos, independentemente do lugar onde se resida ou das horas disponíveis, permitindo que mesmo quem trabalha ou tem filhos possa continuar a apostar na sua formação. São casos como o de Joana Grenhas, formanda do curso de Assistente Administrativa e Financeira, que conciliou a formação com o emprego, ou Flor Guerreiro, que escolheu seguir Marketing Digital na Master D pela flexibilidade de horários que lhe permitiram encontrar mais tempo para estar com a filha, mesmo enquanto apostava na sua formação - e muitas outras histórias de sucesso bem reais que se podem encontrar na página de testemunhos de antigos formandos, em constante crescimento. A prova de que um futuro melhor pode estar, literalmente, à distância de um clique.