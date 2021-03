Espanha e Itália empatam sem golos em jogo com três expulsões

JN/Agências Ontem às 23:29 Facebook

Twitter

Partilhar

As seleções sub-21 de Espanha e Itália empataram, este sábado, sem golos, num jogo quente da segunda ronda do grupo B do Euro2021, dominado pelos espanhóis e que terminou com três expulsões.

A Espanha teve muito mais posse de bola, mais cantos, mais remates à baliza, mais oportunidades de golo, mas não foi capaz de fazer um golo à organização defensiva dos italianos, e o jogo terminou com os ânimos quentes, com as expulsões do central espanhol Óscar Mingueza, do Barcelona, e dos italianos Gianluca Scamacca e Nocola Rovella, ambos do Génova.

No outro jogo do grupo, a Eslovénia e a República Checa empataram a um golo e a Espanha assumiu a liderança, com quatro pontos, seguido das seleções checa e italiana, ambas com dois, e da Eslovénia, que soma apenas um.

No grande jogo da segunda jornada do grupo A, a Alemanha e os Países Baixos empataram a um golo, com os holandeses a adiantarem-se no marcador aos 48 minutos, por Justin Kluivert, jogador do Leipzig, por empréstimo da Roma, e os alemães a restabeleceram o empate, aos 84, por Lucas Nmecha, avançado dos belgas do Anderlecht.

No outro jogo do grupo, a Roménia venceu a Hungria por 2-1, e partilha agora a liderança com a Alemanha, ambos com quatro pontos, enquanto os Países Baixos seguem em terceiro, com dois, e a seleção anfitriã, a Hungria, ainda não somou qualquer ponto.

O Euro2021 tem um formato e calendário únicos, com a fase de grupos e a fase a eliminar a serem realizadas separadamente, disputando-se a primeira entre 24 e 31 de março, e apurando-se os vencedores e os segundos classificados para uma fase a eliminar com oito equipas, a realizar entre 31 de maio e 6 de junho de 2021.

O torneio é organizado pela Hungria e pela Eslovénia, com quatro cidades em cada país a receberem os jogos.