14 jogadores do V. Setúbal estão no hospital

Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, afirmou, esta quinta-feira, que neste momento 14 jogadores do clube estão no Hospital da Luz, devido um problema de saúde não especificado.

"Não é uma simples constipação nem gripe", referiu o dirigente, avançando os nomes dos atletas que tiveram de receber tratamento hospitalar. São eles Artur Jorge, Éber Bessa, Mansilla, Ghilas, Nuno Valente, Semedo, Hachadi, Pirri, André Sousa, Jubal, Berto, Makaridze, Zequinha e Nuno Pinto.

Face a terem cerca de 80 por cento do plantel de baixa, devido aos sintomas de "vómitos, febres e diarreias", os sadinos tentaram esta quinta-feira adiar o encontro com o Sporting, mas os leões recusaram o pedido, alegando sobrecarga de calendário.