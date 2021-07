A. F. Porto promove sessão de esclarecimento aos clubes

Bernardo Monteiro Ontem às 23:31 Facebook

A Associação de Futebol do Porto, representada pelo presidente, José Manuel Neves, promoveu uma sessão online de esclarecimento aos clubes, de futebol e futsal, no âmbito do programa "REATIVAR DESPORTO", que servirá para reduzir os impactos da pandemia nos emblemas amadores através da atribuição de fundos governamentais.

A reunião, que além de representantes da A. F. Porto também contou com Júlio Vieira e José Alberto Ferreira, diretores da Federação Portuguesa de Futebol, teve como principais objetivos a passagem de informação e o incentivo aos vários clubes de se candidatarem a receber parte do milhão e meio de euros que o governo irá atribuir aos filiados da A. F. Porto.

A sessão serviu essencialmente para dissipar qualquer dúvida que os emblemas possam ter quanto à forma como o processo de candidatura, que termina no próximo dia 16 de agosto, se vai desenrolar e para alertar os presentes da importância da inscrição para que os fundos disponibilizados sejam distribuídos da maneira mais justa possível, na missão de ajudar a diminuir o impacto financeiro causado pela pandemia da covid-19 no futebol amador.

Após as apresentações de José Manuel Neves, Sofia Teles (diretora de provas da A. F. Porto) e das participações dos dois diretores da FPF, houve espaço para os representantes dos clubes deixarem as principais questões inerentes a todo este processo.

Recorde algumas notas importantes relativas ao programa "REATIVAR DESPORTO", conduzido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude:

-Os clubes vão receber, no máximo, até 50 euros por cada atleta (sénior)

-Os pagamentos serão efetuados em duas tranches: uma na assinatura do contrato e outra depois da validação de um relatório intermédio realizado pelo clube

-O valor dos apoios será calculado com base em alguns fatores como o número de atletas, o número de técnicos, o valor de quebra de receitas...etc. (comparativamente à temporada 2018/19)

- O prazo final para candidatura é, impreterivelmente, 16 de agosto

-Obrigatório a regularização da situação financeira do clube na Autoridade Tributária e na Segurança Social, bem como a apresentação de documentos necessários à identificação fiscal da entidade.