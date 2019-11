Depois da Libertadores, Flamengo de Jesus é campeão do Brasil

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:53, atualizado às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de conquistar a Taça dos Libertadores, frente ao River Plate, o Flamengo de Jorge Jesus tem mais um motivo para festejar. Os rubro-negros sagraram-se campeões no Brasil sem precisar de entrar em campo.

Festa a dobrar. Num dia em que milhares de adeptos do "Fla" saíram à rua para festejar a conquista da Taça dos Libertadores, o Palmeiras perde (2-1) frente ao Grêmio e "deu" o título de campeão brasileiro à equipa de Jorge Jesus.

O clube paulista, que estava a dez pontos do Flamengo, estava obrigado a vencer para adiar a festa da equipa de Jorge Jesus e sonhar com o título. A equipa de Porto Alegre marcou por Everton, aos 69 minutos, de grande penalidade, inaugurando o marcador. Aos 83, também de penálti, Bruno Henrique empatou, mas, já nos descontos, Pepê fez o 2-1 para o Grêmio, estabelecendo o resultado final e espoletando nova festa do Mengão.