A finta de Luis Díaz contra o Brasil que se tornou viral

Luis Díaz protagonizou um momento de destaque no encontro deste domingo à noite entre a Colómbia e o Brasil, a contar para a qualificação para o Mundial 2022, que terminou empatado sem golos.

O avançado do F.C. Porto foi titular no jogo em que o colega de equipa Matheus Uribe saltou do banco aos 53 minutos. Este empate sem golos marcou o fim do percurso 100% vitorioso do Brasil, que teve o benfiquista Lucas Veríssimo no banco, na zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2022.

Um dos destaques da partida foi para a finta de Luis Díaz, que ultrapassou Fred e Marquinhos com um gesto técnico de classe.

No outro encontro da zona sul-americana, o defesa do Benfica Nicolás Otamendi foi titular na Argentina contra o Uruguai. O sportinguista Sebastián Coates também jogou de início no centro da defesa dos uruguaios, com Darwin Nuñez a entrar ao intervalo. O jogo terminou com a vitória dos argentinos por 3-0.

O extremo do F.C. Porto Jesús Corona foi titular e realizou 61 minutos pelo México, na partida frente às Honduras, a contar para a zona norte e centro americana, de qualificação para o Mundial 2022. Os mexicanos encontram-se no primeiro lugar do grupo com 11 pontos, mais três que os Estados Unidos. Na mesma zona, Stephen Eustáquio ainda entrou aos 69 minutos, mas o médio do Paços de Ferreira não conseguiu contribuir para a vitória do Canadá, tendo empatado sem golos frente à Jamaica.