A lutar contra um cancro, Haller emociona-se ao receber o prémio de melhor marcador

Sébastien Haller, jogador do Borrusia Dortmund que está a lutar contra um cancro, recebeu o prémio de melhor jogador da liga holandesa pela última temporada no Ajax e não conteve as lágrimas.

O avançado franco-marfinense foi receber, presencialmente, o prémio de melhor marcador da liga holandesa em 2021/22 pelos 21 golos marcados pelo Ajax e não escondeu as lágrimas pelo apoio que recebeu do público. Haller, que trocou o clube holandês pelo Dortmund no início da nova temporada, está a lutar contra um cancro e destacou a importância de estar na gala e de se sentir bem.

"Estou a sentir-me bem. É importante para mim estar aqui e mostrar a todos que ainda me estou a sentir bem. Os primeiros dois ou três dias no hospital e os seguintes não foram os melhores, mas tenho pessoas à minha volta, como a minha esposa, o meu fisioterapeuta, as pessoas do Ajax e as do Dortmund", disse Haller emocionado.

Veja o momento: