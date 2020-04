A nova joia da coroa de António Salvador

A. F. Hoje às 00:08 Facebook

Se não foi o ato formal de lançamento da primeira pedra, foi um cerimonial de semelhante alcance para o clube minhoto, no arranque, assinalado na quarta-feira, da segunda fase da construção da Cidade Desportiva, um projeto ambicioso, que incluirá, entre outras realizações, o Estádio Centenário, assim já batizado e com inauguração agendada para 19 de janeiro do próximo ano, na data de nascimento do clube fundado em 1921.

À marcante efeméride junta-se todo o simbolismo de uma obra que não deixa de ser um sinal exterior da afirmação do S. C. Braga no futebol português. Lançada em 2017, com um orçamento global de 20 milhões de euros, a nova Cidade Desportiva, nascida nas cercanias do Estádio Municipal, aí está para comprovar esse crescimento, ao ponto de o emblema dirigido por António Salvador desafiar a monopólio dos grandes.

"Quem está no clube há mais tempo consegue perceber o que ele cresceu. Temos condições de fazer inveja a qualquer um. E somos o segundo em termos de formação, não tenho dúvidas disso", observa José Carvalho Araújo, um dos responsáveis pela formação do Braga, sem referir quem é o melhor.

O Estádio Centenário terá lotação para 2800 espectadores e ficará inteiramente dedicado aos "bês", aos sub-23 e à equipa feminina. Na Cidade Desportiva, mora já uma estrutura técnica de muitas centenas de pessoas: 116 colaboradores, de técnicos a funcionários da limpeza ou motoristas, que garantem o funcionamento de 15 equipas de competição, dos infantis aos sub-19, num total de 230 aspirantes a futebolistas.

Instalações de último grito, museu e um hotel para equipas profissionais

Dotada de nove relvados e de equipamentos do último grito tecnológico, a Cidade Desportiva também albergará o museu do clube, áreas administrativas e uma residência para as equipas profissionais, com meia centena de quartos duplos, refeitórios e áreas de convívio. Ao Braga só falta mesmo um estádio próprio. "Não podemos dizer que é impossível, não gosto dessa palavra, mas temos de dar um passo de cada vez. No futuro, quem sabe?, os sócios podem ser brindados com essa prenda", disse António Salvador, há duas semanas, em entrevista concedida aos adeptos nas redes sociais do clube.