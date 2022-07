A Volta que vai marcar uma nova era em Portugal

Prova rainha do ciclismo nacional surge com redobrado interesse competitivo pois a equipa W52/F.C. Porto não pode defender hegemonia.

Uma Volta a Portugal que vai abrir um novo ciclo na modalidade a nível nacional, é o que se pode esperar desta 83.ª edição da prova rainha do ciclismo luso, que parte para a estrada na quinta-feira, a partir de Lisboa, e durante 12 dias vai percorrer boa parte do país, até à meta final, a 15 de agosto, em Gaia. Com o forçado fim da hegemonia da W52/F.C. Porto, que durante seis anos dominou a competição, mas desta vez está afastada da prova, envolta na polémica pela alegada utilização de doping, que levou à suspensão da equipa, é certo que o próximo vencedor da Volta não terá o emblema do dragão ao peito, abrindo um novo, e mais incerto, espectro competitivo, que a modalidade está a precisar.



Com os azuis e brancos fora de cena, a luta pela camisola amarela será feita por um pelotão de 18 equipas (nove portuguesas e nove estrangeiras), pendendo sobre os corredores dos conjuntos nacionais as maiores probabilidades de render o portista Amaro Antunes no palmarés de vencedores da prova. Maurício Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor), segundo na edição de 2021, encabeça a lista dos principais favoritos, secundada pelos nomes de Joaquim Silva (Efapel), Délio Fernández (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel), Vicente De Mateos (Aviludo/Louletano) ou Daniel Freitas (Rádio Popular/Paredes/Boavista). As equipas estrangeiras, apesar das dúvidas quanto à consistência para lutar pelo triunfo final, certamente bater-se-ão pela vitória em etapas, nomeadamente os blocos espanhóis da Caja Rural, Burgo/BH e Euskaltel/Euskadi.